В Гомеле вынесли приговор мужчине, который во время задержания ударил ногой в глаз милиционера

Источник материала: Tut.by

В Гомеле за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел вынесли приговор 30-летнему Сергею Верещагину.



Фото: Сергей Комков, TUT.BY

По версии следствия, 12 августа Сергей из окна своей квартиры кричал на милиционеров, в том числе матом, и бросался бутылками. Когда те поднялись к нему домой, он во время задержания ударил одного из них — и попал ногой в глаз. Травма, которую получил милиционер по заключению экспертов «не повлекла кратковременного расстройства здоровья».

После задержания Верещагина отвезли в Центральный РОВД. Спустя два дня к нему попала адвокат, она настояла на том, что Сергею нужна медицинская помощь. Его отвезли в областную больницу, осмотрели. Среди диагнозов, которые поставили тогда врачи, фигурируют закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, множественные гематомы и ушибы — в том числе грудной клетки, шейного, грудного и поясничного отделов позвоночника, височных областей.

Верещагин написал на действия сотрудников милиции заявление в Следственный комитет, однако сам стал обвиняемым.

Вину свою в суде он не признал. На протяжении всех заседаний чувствовал себя плохо, на это не раз обращала внимание его защитник. Мать Верещагина, увидевшая его впервые за три месяца в суде, отмечает, что у него нарушена речь.

В прениях прокурор запросила в качестве наказания для него 6 лет заключения.

«Отпустите меня домой, я не понимаю, что происходит» — сказал еле слышно в последнем слове обвиняемый.

Суд Центрального района Гомеля приговорил его к пяти годам колонии общего режима. Также в счет возмещения морального вреда он должен выплатить пострадавшему милиционеру компенсацию в размере 1 тысячи рублей.