«Думают, что тут работают крупные мужики». История Юли, которая звонит в колокола

Источник материала: Tut.by

Юля уже более 20 лет работает звонарем, в трудовой так и написано. Когда была подростком, попала на колокольню в монастыре, там все и началось. Поначалу звонили втроем, потому что было тяжело: 17-летняя Юля и еще две девочки, 15 и 16 лет. Сейчас вес колокольни, где работает Юля, более 3000 килограммов. TUT.BY продолжает проект «(Не)маленький человек» — о людях, которых общество зачастую не замечает.

