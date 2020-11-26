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«Думают, что тут работают крупные мужики». История Юли, которая звонит в колокола
26.11.2020 12:27 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Юля уже более 20 лет работает звонарем, в трудовой так и написано. Когда была подростком, попала на колокольню в монастыре, там все и началось. Поначалу звонили втроем, потому что было тяжело: 17-летняя Юля и еще две девочки, 15 и 16 лет. Сейчас вес колокольни, где работает Юля, более 3000 килограммов. TUT.BY продолжает проект
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