Полтора года «химии» и тысяча рублей за моральный ущерб - приговор студенту за оскорбление Балабы

Источник материала: Tut.by

В суде Фрунзенского района рассмотрели уголовное дело в отношении студента. Парень написал на стенде подъезда по улице Скрипникова оскорбительные надписи, «содержащие негативную оценку» командира столичного ОМОНа Дмитрия Балабы. Сегодня суд вынес решение.



Фото: Майя Кохно, TUT.BY

19-летнего студента столичного вуза Илью обвиняют по ст. 369 УК РБ «Оскорбление представителя власти». Санкции этой статьи предусматривают наказание от общественных работ до ограничения свободы до трех лет.

Судья Андрей Млечко решил признать студента виновным в публичном оскорблении представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей. Илье назначат наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев с направлением в исправительное учреждение открытого типа.

Исковые требования Балабы насчет одной тысячи рублей удовлетворить.

Напомним , 26 сентября студент Илья встретился с друзьями, они решили посмотреть, что происходит во дворе на Скрипникова: появились надписи на фасаде дома, где живет командир столичного ОМОНа Дмитрий Балаба, а еще кто-то повредил его машину.

Илья решил «оставить свое послание» на объявлении, которое висело на информационном стенде возле подъезда.

На суде зачитали показания Балабы, по его словам, он даже не заметил надпись, домой ему позвонили сотрудники правоохранительных органов и все рассказали, парней к тому моменту задержали. После они провели ночь в РУВД и отсидели 15 суток — парням вменили статью 23.4.

В РУВД парни извинились публично, на суде Илья сказал, что раскаивается, вину признает и обещает, что такого больше не повторится.

Через гособвинителя Балаба выдвинул гражданский иск: надписи нанесли ему нравственные страдания, нарушили его личные неимущественные права, в связи с чем он просил возместить ему ущерб в виде тысячи рублей.