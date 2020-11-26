Инженер МЗКТ получит 40 тысяч рублей компенсации. Почти три года он без вины провел в СИЗО

Источник материала: Tut.by

Суд Московского района постановил взыскать в пользу инженера МЗКТ Андрея Головача компенсацию морального вреда на сумму 40 тысяч рублей, в иске было заявлено 50 тысяч. Головач провел в СИЗО по первому уголовному делу почти три года и был оправдан . Деньги на компенсацию Минфин выделит из бюджета.



Андрей Головач. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В феврале 2018 года суд Фрунзенского района Минска вынес оправдательный приговор Андрею Головачу, которого обвиняли в получении взяток в особо крупном размере (ч. 3 ст. 430 УК). На тот момент он провел в СИЗО почти 3 года. Однако в день оглашения оправдательного приговора был тут же задержан в суде. На него завели еще одно уголовное дело, тоже по взяткам. По второму делу он снова был оправдан, но пока не обращался за компенсацией.

По первому же делу Головач заявил иск о возмещении 50 тысяч рублей. Его адвокат Алексей Шваков так пояснил обозначенную сумму:

— Думаю, не стоит перечислять в подробностях все тяготы, вызванные лишением свободы, это само по себе ограничение, когда невозможно общаться с родными и близкими. Были потери и на работе. Андрей Головач — известный инженер, в результате его репутация была попрана. Информация по поводу его обвинения была доступна в СМИ. Он испытал моральные страдания, которые в соответствии с законодательством подлежат компенсации. Сумма такая, потому что Головач длительный срок находился в изоляции. По мнению истца, этой суммы будет достаточно для компенсации.

Шваков уточнил: с самого начала, с момента задержания и далее, на предварительном следствии и в суде, Андрей Головач не признавал себя виновным. По делу работали следователь Следственного комитета и оперативники ГУБОПиК МВД. Суд в итоге признал право Головача на возмещение вреда.

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Отметим, что в судебной практике были случаи, когда оправданным отказывали в возмещении вреда, поскольку в ходе уголовного процесса они признавали вину.

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Представитель Министерства финансов, который сегодня также присутствовал в суде, заявил, что ведомство признает право Андрея Головача на возмещение вреда. Что касается суммы, Минфин оставил этот вопрос на усмотрение суда, который в итоге постановил взыскать в пользу инженера 40 тысяч рублей. Постановление может быть обжаловано.

Компенсация выплачивается из средств бюджета, а не из кошелька оперативников, следователей и прокуроров, которые довели дело до суда, или судей, если они выносят обвинительный приговор, который позже отменяется, поэтому и ответчиком по делам о возмещении вреда в суде выступает Министерство финансов, которое отвечает за казну.

Если со стороны правоохранителей и судей были нарушения закона, это отдельный вопрос, за это их должны привлечь к ответственности — проводится проверка. С точки зрения права, взыскивать деньги с судей и правоохранителей неправильно, потому что тогда есть риск, что вообще не будет оправдательных приговоров (их и так в Беларуси всего 0,3% ), а будет больше фальсификаций в пользу виновности человека. И судьи, и правоохранители действуют от имени государства, поэтому и компенсация выплачивается от имени государства — из бюджета.

Второй оправдательный приговор главному инженеру МЗКТ был оглашен 19 июля 2019 года. Он вскоре вернулся на завод на прежнюю должность. У Андрея Головача остается право требовать моральную компенсацию и по второму оправдательному приговору.