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25-летняя учительница из Бреста обвиняется по делу о хороводе на перекрестке. Дело передано в суд

26.11.2020 12:27 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Дело 25-летней брестчанки Марины Глазовой, которая обвиняется в организации или активном участии в групповых действиях 13 сентября на «водометном» перекрестке в Бресте, передано в суд. Об этом «Брестской газете» сообщили ее родственники.


Фото из личного архива

«Мы не знаем, когда состоится суд. Он может пройти в ноябре, декабре или даже в январе», — рассказала семья девушки.

Ранее пользователи соцсетей обратили внимание, что письма, которые они отправляли Марине, вернулись обратно. Родственники говорят, что девушке ввели ограничение на переписку, но оно не касается членов семьи.

Напомним, днем 13 сентября в Бресте проходила масштабная акция протеста, которая закончилась хороводами на перекрестке бульвара Космонавтов и проспекта Машерова и последующим разгоном протестующих водометом. Спустя два дня УСК по Брестской области возбудило уголовное дело о массовых беспорядках.

Марину Глазову задержали дома утром 23 сентября и с тех пор она находится в СИЗО. 7 октября белорусские правозащитники признали Марину политической заключенной. Ее преследование по ст. 342 УК оценено как политически мотивированное в связи с реализацией свободы мирных собраний и выражения своего мнения относительно объявленных результатов выборов президента Беларуси.

 
Теги: Брест
 
 
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