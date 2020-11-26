Возле поликлиник Минска появились палатки. В них можно ждать очереди на тест на COVID-19 или приема у врача

Источник материала: Tut.by

Возле городских поликлиник Заводского района Минска появились палатки. В них можно подождать своей очереди на сдачу теста на COVID-19 или консультации медиков отделения для пациентов с высокой температурой. Об этом говорится в сообщении Минздрава в телеграм-канале.



Фото: телеграм-канал «Белые Халаты.News»

Сегодня в телеграм-канале «Белые халаты. News» появились фото военной палатки около 17-й поликлиники Минска. Это поликлиника в Заводской районе столицы.

Читатели телеграм-канала сообщали, что несколько дней в поликлинике были длинные очереди пациентов с признаками ОРВИ.



Фото: телеграм-канал «Белые Халаты.News»

Позже в официальном телеграм-канале Минздрава появился комментарий о том, зачем устанавливают эти палатки. Оказалось, что сейчас они будут около всех поликлиник Заводского района Минска.



Фото: телеграм-канал «Официальный Минздрав»

«Специальные палатки для ожидания появились сегодня рядом со всеми взрослыми и детскими поликлиниками Заводского района Минска. Решением главы района пациентам, которые приходят для сдачи теста на COVID-19 или консультации в так называемые блоки для температурящих, предложено не стоять на улице, а расположиться в таких палатках. Как показал опыт, особенно необходимы такие места ожидания в понедельник и пятницу», — говорится в сообщении.



Фото: телеграм-канал «Официальный Минздрав»

Напомним, сейчас в поликлиниках очереди пациентов с признаками ОРВИ. Люди сидят или стоят в коридорах, а чтобы снизить риск заражения COVID-19, надо обеспечить дистанцию минимум в 1,5 метра.

В Беларуси на 26 ноября — 130 012 случаев COVID-19 с начала пандемии. Прирост за сутки — 1563. Выздоровели и выписаны 108 769 пациентов (1317 за последние сутки), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1128 пациентов (девять за последние сутки). Прямо сейчас в активной фазе COVID-19 — 20 115 человек.