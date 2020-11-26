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Возле поликлиник Минска появились палатки. В них можно ждать очереди на тест на COVID-19 или приема у врача
26.11.2020 13:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Возле городских поликлиник Заводского района Минска появились палатки. В них можно подождать своей очереди на сдачу теста на COVID-19 или консультации медиков отделения для пациентов с высокой температурой. Об этом говорится в
Сегодня в телеграм-канале «Белые халаты. News»
Читатели телеграм-канала сообщали, что несколько дней в поликлинике были длинные очереди пациентов с признаками ОРВИ.
Позже в официальном телеграм-канале Минздрава появился
«Специальные палатки для ожидания появились сегодня рядом со всеми взрослыми и детскими поликлиниками Заводского района Минска. Решением главы района пациентам, которые приходят для сдачи теста на COVID-19 или консультации в так называемые блоки для температурящих, предложено не стоять на улице, а расположиться в таких палатках. Как показал опыт, особенно необходимы такие места ожидания в понедельник и пятницу», — говорится в сообщении.
Напомним, сейчас в поликлиниках
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Возле поликлиник Минска появились палатки. В них можно ждать очереди на тест на COVID-19 или приема у врача
Возле городских поликлиник Заводского района Минска появились палатки. В них можно подождать своей очереди на сдачу теста на COVID-19 или консультации медиков...
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