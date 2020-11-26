Католические епископы Беларуси призвали прекратить насилие

В обращении, опубликованном на сайте catholic.by, католические епископы сожалеют, что в стране продолжает проливаться кровь, и призывают прекратить насилие.

В документе говорится , что наша родина уже 4 месяца «находится в беспрецедентном социально-политическом кризисе, который, к сожалению, усугубляется. Насилие не прекращается, кровь продолжает проливаться, общество разделено. Это не предсказывает нам счастливого будущего, поскольку, как сказал Христос, дом, разделенный сам по себе, не может устоять (ср. Мф 12:25)».

Священники напомнили, что «католическая церковь руководствуясь Евангелием и основанной на нем социальной доктриной, противостоит и осуждает насилие, беззаконие, несправедливость и неправду. Церковь призывает к мирному решению возникающих проблем путем диалога в духе любви к Богу и ближнему, с соблюдением Божьих и человеческих законов».

Священники подчеркнули, что главная цель Церкви – «провозглашение Евангелия для построение Царства Божия», которое «не претендует на земную власть». Поэтому Церковь не выполняет государственных функций и не может быть использована кем-либо в политических целях.