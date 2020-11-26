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Католические епископы Беларуси призвали прекратить насилие
26.11.2020 13:57 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
В обращении, опубликованном на сайте catholic.by, католические епископы сожалеют, что в стране продолжает проливаться кровь, и призывают прекратить насилие.
В документе
Священники напомнили, что «католическая церковь руководствуясь Евангелием и основанной на нем социальной доктриной, противостоит и осуждает насилие, беззаконие, несправедливость и неправду. Церковь призывает к мирному решению возникающих проблем путем диалога в духе любви к Богу и ближнему, с соблюдением Божьих и человеческих законов».
Священники подчеркнули, что главная цель Церкви – «провозглашение Евангелия для построение Царства Божия», которое «не претендует на земную власть». Поэтому Церковь не выполняет государственных функций и не может быть использована кем-либо в политических целях.
«Мы, католические епископы Беларуси, присоединяемся к обращению Папы Франциска
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В обращении, опубликованном на сайте catholic.by, католические епископы сожалеют, что в стране продолжает проливаться кровь, и призывают прекратить насилие.
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