Католические епископы Беларуси призвали прекратить насилие

В обращении, опубликованном на сайте catholic.by, католические епископы сожалеют, что в стране продолжает проливаться кровь, и призывают прекратить насилие.

В документе говорится , что наша родина уже 4 месяца «находится в беспрецедентном социально-политическом кризисе, который, к сожалению, усугубляется. Насилие не прекращается, кровь продолжает проливаться, общество разделено. Это не предсказывает нам счастливого будущего, поскольку, как сказал Христос, дом, разделенный сам по себе, не может устоять (ср. Мф 12:25)».

Священники напомнили, что «католическая церковь руководствуясь Евангелием и основанной на нем социальной доктриной, противостоит и осуждает насилие, беззаконие, несправедливость и неправду. Церковь призывает к мирному решению возникающих проблем путем диалога в духе любви к Богу и ближнему, с соблюдением Божьих и человеческих законов».

Священники подчеркнули, что главная цель Церкви – «провозглашение Евангелия для построение Царства Божия», которое «не претендует на земную власть». Поэтому Церковь не выполняет государственных функций и не может быть использована кем-либо в политических целях.

«Мы, католические епископы Беларуси, присоединяемся к обращению Папы Франциска к нему после молитвы Ангелуса 13 сентября 2020 года к властям. В нем понтифик призвал прислушиваться к голосу сограждан и соответствовать их законным чаяниям, обеспечивая полное уважение прав человека и гражданских свобод», - заявляют они.

Напомним, в Беларуси наблюдается сложная социально-политическая ситуация – граждане страны, не согласные с результатами выборов, уже 4 месяца выходят на мирные акции протеста. Правоохранители жестоко подавляют эти акции, избивают людей, сажают в тюрьмы. Власти изменили закон в свою сторону, и теперь заводят уголовные дела в отношении граждан за то, что те высказывают свою гражданскую позицию.

11 августа архиепископ Тадеуш Кондрусевич выступил с обращением, в котором призвал силовиков и протестующих остановить насилие, которое началось сразу после объявления предварительных результатов.

Католический иерарх отметил, что «люди имеют право знать правду, которую нельзя приносить в жертву в угоду чьим-то политическим и конъюнктурным интересам».

«Пролитая кровь на улицах наших городов, избиение вышедших на мирные демонстрации людей, которые хотят знать правду, жестокое обращение с ними и содержание в нечеловеческих условиях в местах заключения - тяжкий грех на совести тех, кто отдает преступные приказы и творит насилие», - сказал он.

После этого Кондрусевич выехал в Польшу на конференцию, но назад на родину попасть не может до сих пор, хоть является гражданином Беларуси. Настаивал на возвращении главы католической церкви Беларуси Тадеуша Кондрусевича даже Ватикан.