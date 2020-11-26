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Католические епископы Беларуси призвали прекратить насилие
26.11.2020 15:05 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
В обращении, опубликованном на сайте catholic.by, католические епископы сожалеют, что в стране продолжает проливаться кровь, и призывают прекратить насилие.
В документе
Священники напомнили, что «католическая церковь руководствуясь Евангелием и основанной на нем социальной доктриной, противостоит и осуждает насилие, беззаконие, несправедливость и неправду. Церковь призывает к мирному решению возникающих проблем путем диалога в духе любви к Богу и ближнему, с соблюдением Божьих и человеческих законов».
Священники подчеркнули, что главная цель Церкви – «провозглашение Евангелия для построение Царства Божия», которое «не претендует на земную власть». Поэтому Церковь не выполняет государственных функций и не может быть использована кем-либо в политических целях.
«Мы, католические епископы Беларуси, присоединяемся к обращению Папы Франциска
Напомним, в Беларуси наблюдается сложная социально-политическая ситуация – граждане страны, не согласные с результатами выборов, уже 4 месяца выходят на мирные акции протеста. Правоохранители жестоко подавляют эти акции, избивают людей, сажают в тюрьмы. Власти изменили закон в свою сторону, и теперь заводят уголовные дела в отношении граждан за то, что те высказывают свою гражданскую позицию.
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Католический иерарх отметил, что «люди имеют право знать правду, которую нельзя приносить в жертву в угоду чьим-то политическим и конъюнктурным интересам».
«Пролитая кровь на улицах наших городов, избиение вышедших на мирные демонстрации людей, которые хотят знать правду, жестокое обращение с ними и содержание в нечеловеческих условиях в местах заключения - тяжкий грех на совести тех, кто отдает преступные приказы и творит насилие», - сказал он.
После этого Кондрусевич выехал в Польшу на конференцию, но назад на родину попасть не может до сих пор, хоть является гражданином Беларуси.
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В обращении, опубликованном на сайте catholic.by, католические епископы сожалеют, что в стране продолжает проливаться кровь, и призывают прекратить насилие.
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