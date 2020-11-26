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Житель Черикова потерял более 51 тысячи долларов: отдал лжеброкерам
26.11.2020 15:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Неизвестный мошенник обокрал жителя Черикова, представившись брокером,
По данным следствия, в августе 2020 года 28-летний житель Черикова в одной из социальных сетей увидел объявление о возможности дополнительного заработка в интернете. Мужчина заполнил предлагаемую форму, после чего с ним связался специалист и предложил принять участие в брокерской деятельности. Для этого потерпевший открыл счет на биржевой платформе, куда перечислил 250 долларов.
Через некоторое время ему предложили заработать на якобы изменениях курса стоимости акций компании Аpplе. Мужчина согласился и перевел 8 тысяч долларов. Когда он решил обналичить 200 долларов, данная сумма незамедлительно была ему перечислена на виртуальный счет, что и усыпило бдительность потерпевшего.
Через некоторое время представитель платформы предложил заработать на сделках с биткоинами. Житель Черикова перечислил 16 тысяч долларов. А когда решил обналичить все денежные средства, от него потребовали якобы оплаты различных сборов и комиссий, после чего и вовсе перестали выходить на связь.
Таким образом с августа по ноябрь 2020 года житель Черикова перевел неустановленным лицам более 51 тысячи долларов. Часть суммы — его личные накопления, часть — взятые в долг у знакомых.
Расследование дела продолжается.
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Доверчивому мужчине в том числе предложили заработать на якобы изменениях курса стоимости акций компании Аpplе.
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