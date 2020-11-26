Amnesty потребовала прекратить давление на Гродненский детский хоспис и его директора

Amnesty International объявила глобальную акцию срочной помощи Гродненскому детскому хоспису и его директору Ольге Величко, сообщается в релизе организации.

Она подверглась преследованию со стороны властей страны за то, что выступала в качестве независимого наблюдателя в ходе августовских президентских выборов в Беларуси и за открытую критику правительства. Хоспис, который оказывает жизненно важную помощь неизлечимо больным детям, теперь может оказаться под угрозой закрытия из-за преследований в отношении его директора.

Девятого сентября Ольга Величко была задержана на уличном мероприятии по сбору средств на благотворительность и провела под стражей 24 часа. Вскоре после этого представители школы, где учится её 14-летний сын, вызвали Ольгу Величко на встречу в связи с опасениями по поводу «семейного благополучия» и «домашнего окружения» её сына.

Пятнадцатого октября Ольга Величко была оштрафована за участие в указанной благотворительной акции в соответствии с частью 1 статьи 23.34 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь.

С сентября детский хоспис, директором которого является Ольга Величко, также стал объектом преследования со стороны властей. Хоспис успешно работает и выполняет свои финансовые обязательства с 2008 года, в марте 2020 года он благополучно прошёл финансовый аудит.

В настоящее время деятельность хосписа остановлена в двух из трех помещений, которые он использует. С 29 сентября сотрудникам хосписа запрещено входить в помещения государственной фабрики, где они арендовали помещения для работы волонтёрского центра.

По состоянию на сегодняшний день персонал хосписа не имеет возможности забрать имущество хосписа из здания фабрики, в том числе важное медицинское оборудование и документацию. Двадцать второго октября государственная детская больница № 2 неожиданно уведомила Ольгу Величко о расторжении договора аренды ряда помещений, которые хоспис использовал для ухода за детьми.



В тот же день руководство хосписа посетили представители Департамента финансовых расследований, которые изъяли ноутбук и документацию хосписа, после чего в отношении Ольги Величко был начато расследование по подозрению в мошенничестве.

Amnesty International призывает немедленно прекратить давление на Ольгу Величко и Гродненский детский хоспис. Организация призывает всех своих сторонников направлять обращения с этим требованием на адрес председателя Гродненского областного исполнительного комитета Владимиру Каранику.