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Событие, которое перевернуло ход истории. Годовщину битвы на Березине вспоминают в Борисове
26.11.2020 16:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTИменно это событие определило итог войны 1812 года - войска армии Наполеона были разбиты, большие планы французского императора на мировое господство сорваны.
Традиционно в Борисове проходят памятные мероприятия по сохранению исторической памяти. Наталья Бордиловская подробнее (видео).
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Именно это событие определило итог войны 1812 года - войска армии Наполеона были разбиты, большие планы французского императора на мировое господство сорваны. ...
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