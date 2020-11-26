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С. Лавров: Стабилизации обстановки в Беларуси поспособствует конституционная реформа

26.11.2020 16:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Реакцию на негативные действия западных стран обсудили в Минске участники коллегии внешнеполитических ведомств Беларуси и России. При этом глава МИД Беларуси с удовлетворением отметил поддержку со стороны России после выборов. Сергей Лавров в свою очередь заявил об уверенности стабилизации обстановки в Беларуси.

Сергей Лавров, Министр иностранных дел России: "Беларусь - наш союзник, стратегический партнер. Белорусы - братский нам народ. И мы, конечно, заинтересованы, чтобы ситуация была спокойной, стабильной и, на наш взгляд, этому, конечно же, будет способствовать начавшаяся по инициативе руководства страны конституционная реформа как важный этап совершенствования и преобразования политической, экономической, правовой системы, как это было объявлено".

В. Макей: Пресекать вмешательства во внутренние дела Беларуси вместе с нашими партнерами

Глава внешнеполитического ведомства Беларуси сделал акцент на неправомерности и контрпродуктивности попыток революционным путем сменить власть в Беларуси. И привел примеры политики двойных стандартов и разной реакции западных стран в других государствах. 

Владимир Макей, Министр иностранных дел Беларуси: "Мы не можем расценивать данный шаг иначе как попытку вмешательства во внутренние дела Беларуси. Присоединение Украины к западным санкциям в отношении Беларуси - очередное несамостоятельное решение этой страны, которое демонстрирует непоследовательность ее политики. Мы рассматриваем это как насмешку над здравым смыслом".

 
Теги: Минск
 
 
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Реакцию на негативные действия западных стран обсудили в Минске участники коллегии внешнеполитических ведомств Беларуси и России. При этом глава МИД Беларуси с...
 
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