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"Палескія журавіны" в новой серии авторского проекта Белтелерадиокомпании "Один день"

26.11.2020 16:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

На Полесье добывают красное золото и сотни тонн витамина С за сезон. "Палескія журавіны" в новой серии авторского проекта Белтелерадиокомпании "Один день". Здесь тракторы плывут по морям из клюквы, а руками ценную ягоду собирают специально для стола английской королевы. Сегодня в крупнейшем в Европе клюквенном хозяйстве также выращивают голубику и айву. А недавно запустили производство цукатов. В чем успех богатого урожая? Для чего на плантации своя пасека? Как хранят витаминную продукцию? Ответы сегодня вечером на "Беларусь 1". 24 часа с командой "Палескіх журавін"  сразу после "Панорамы". Смотрите проект "Один день" и по субботам.

 
 
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На Полесье добывают красное золото и сотни тонн витамина С за сезон. "Палескія журавіны" в новой серии авторского проекта Белтелерадиокомпании "Один день". Здесь...
 
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