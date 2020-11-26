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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусские спортсмены подписывают открытое обращение к общественности Белорусские спортсмены, как действующие, так и те, кто завершил карьеру, продолжают присоединяться к подписавшимся под открытым обращением к общественности. Для...

Белорусские спортсмены, как действующие, так и те, кто завершил карьеру,. Для многих не понятны призывы лишить нашу сборную возможности выступать на ближайших Олимпийских играх под национальным флагом. А мама шестикратного олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Виталия Щербо, Валентина Николаевна, сама в прошлом тоже спортсменка, призналась, что такого обращения от белорусов она ожидала уже давно.Подписать обращение может каждый работник спортивной отрасли в любом из республиканских центров олимпийской подготовки, а также в штаб-квартире Национального олимпийского комитета.