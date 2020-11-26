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Белорусские спортсмены подписывают открытое обращение к общественности
26.11.2020 16:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБелорусские спортсмены, как действующие, так и те, кто завершил карьеру,
Подписать обращение может каждый работник спортивной отрасли в любом из республиканских центров олимпийской подготовки, а также в штаб-квартире Национального олимпийского комитета.
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Белорусские спортсмены, как действующие, так и те, кто завершил карьеру, продолжают присоединяться к подписавшимся под открытым обращением к общественности. Для...
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