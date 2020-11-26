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В Партизанском районе модернизировали дорожную инфраструктуру
26.11.2020 16:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЧтобы аварий было меньше, в столице модернизируют дорожную инфраструктуру. На пересечении улиц Захарова и Нагорной, рядом с гимназией № 7, заузили проезжую часть с помощью островков безопасности. В Партизанском районе, чтобы уберечь всех участников дорожного движения, на Стахановской улице появился новый нерегулируемый пешеходный переход. А на Солтыса - искусственная неровность.
Новый пешеходный переход в скором времени появится и на Солтыса рядом с остановкой общественного транспорта. Искусственные неровности - теперь также и на Броневом переулке, около средней школы № 10.
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Чтобы аварий было меньше, в столице модернизируют дорожную инфраструктуру. На пересечении улиц Захарова и Нагорной, рядом с гимназией № 7, заузили проезжую часть с...
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