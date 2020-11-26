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В Минске стартовали Рождественские чтения

26.11.2020 16:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В 6-й раз форум под патронажем Белорусской православной церкви объединяет священнослужителей, представителей органов власти, деятелей культуры и науки, преподавателей и студентов. Открытие чтений прошло в Национальной библиотеке. В этом году проект посвящен важным историческим датам - 550-летию явления Жировичской иконы Божией Матери, 500-летию Жировичского монастыря и 800-летию святого благоверного князя Александра Невского. В ходе церемонии состоялась передача Национальной академии наук воссозданного напрестольного Туровского креста XII-XIII веков.
Рождественские чтения продлятся 2 дня. В программе конференции, секционные заседания, круглые столы. Большинство мероприятий переведено в онлайн-режим.

 
 
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В 6-й раз форум под патронажем Белорусской православной церкви объединяет священнослужителей, представителей органов власти, деятелей культуры и науки,...
 
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