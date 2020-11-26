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В Минске суд огласил приговор обвиняемому, который поддался на призывы телеграм-каналов вредить правоохранителям
26.11.2020 16:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Уничтожение имущества общеопасным способом, а также угроза насилия в отношении милиционера. В Минске суд огласил приговор обвиняемому по данным статьям, который поддался на призывы телеграм-каналов вредить правоохранителям. Обвиняемый ранее дважды уже привлекался к уголовной ответственности. Что касается потерпевшего милиционера, никаких исковых требований о компенсации морального или материального вреда он не предъявлял. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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В Минске суд огласил приговор обвиняемому, который поддался на призывы телеграм-каналов вредить правоохранителям
Уничтожение имущества общеопасным способом, а также угроза насилия в отношении милиционера. В Минске суд огласил приговор обвиняемому по данным статьям, который...
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