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Государственные рубежи под надежной защитой. Войска ПВО продолжают нести службу в штатном режиме

26.11.2020 16:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Государственные рубежи под надежной защитой. Войска ПВО, не смотря ни на какие трудности и сложную эпидемиологическую обстановку, продолжают нести службу в штатном режиме. 24 часа в сутки семь дней в неделю подразделения стоят на охране воздушных границ и даже в мирное время несут боевое дежурство. Ежедневно безопасность обеспечивают сотни людей и десятки машин. Каждое воздушное судно, прибывающее в Беларусь по небесной магистрали, встречают расчеты радиолокационных станций. Современные технологии позволяют за доли секунды сканировать огромные области, обрабатывать и анализировать информацию о ситуации и под облаками, и над ними.

Контроль границы – сложная многоуровневая задача. Стражи неба тренируются по несколько часов в день, повышая свое мастерство, а значит и укрепляя надежность противовоздушного щита.

 
 
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Государственные рубежи под надежной защитой. Войска ПВО, не смотря ни на какие трудности и сложную эпидемиологическую обстановку, продолжают нести службу в...
 
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