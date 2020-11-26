Несколько фактов необоснованного посредничества выявили сотрудники финансовой милиции

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Создание фирм-прокладок, уклонение от налогов, злоупотребление властью… Госконтроль продолжает следить за необоснованным посредничеством. Сразу несколько таких фактов выявили сотрудники финансовой милиции. Один из случаев в Витебской области. Как установили в ДФР, начиная с 2017 года директор госпредприятия, которое занималось монтажом, техобслуживанием и ремонтом холодильного оборудования, приобретал комплектующие через посредника. При этом фирма-прокладка была организована им самим, а среди учредителей числился директор и его сын. Как результат, конечная стоимость товаров увеличивалась до двух раз, а разница оседала на счетах фирмы-посредника. Ущерб предприятию составил почти 50 тысяч рублей.







Еще один случай использования схемы необоснованного посредничества - в Березовском районе. Финансовая милиция установила, что предприятие по продаже электротоваров и мебели, оформляло продажу на подконтрольного посредника с минимальной наценкой, а та в свою очередь реализовывала уже с наценкой до 30 %. На самом же деле товары со склада березовской фирмы поступали напрямую покупателям. А схема была придумана для уклонения от налогов - посредник платил в казну по упрощенной системе. Таким образом в бюджет не поступило более 255 тысяч рублей.

