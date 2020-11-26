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А. Малькевич: Государственным СМИ надо более активно и агрессивно работать на интернет-платформах
26.11.2020 16:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Сегодня общество живет в режиме информационного фастфуда. Новости потребляют на ходу, читая только заголовки. Поэтому очень легко стать жертвой информационного манипулирования. Чтобы избежать этого, нужно учить людей "фильтровать" полученные данные. А государственным и официально зарегистрированным СМИ надо более активно заявлять о себе на всевозможных интернет-ресурсах.
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Сегодня общество живет в режиме информационного фастфуда. Новости потребляют на ходу, читая только заголовки. Поэтому очень легко стать жертвой информационного...
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