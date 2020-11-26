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В Гомеле «за злостное хулиганство» осудили парня, который в августе на площади заменил госфлаг на БЧБ
26.11.2020 17:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомеле вынесли приговор 24-летнему Георгию Василенко, который в августе на центральной городской площади вместо государственного флага
В своем последнем слове обвиняемый сказал, что не отрицает своей причастности к поднятию на площади БЧБ-флага. Но осознал, что подобных действий с госфлагом осуществлять нельзя. При этом Георгий считает, что уголовного преступления не совершал и попросил суд не назначать ему наказание, связанное с изоляцией от общества.
Судья Сергей Соловский приговорил парня к двум годам «химии». Столько же просил в прениях прокурор.
Напомним, 16 августа во время акции протеста в Гомеле несколько человек на площади Ленина
В итоге милиция установила личность лишь одного участника этой истории — Георгия Василенко. Сначала уголовное дело в отношении него возбудили по статье 370 УК (Надругательство над государственными символами), но затем его переквалифицировали в злостное хулиганство (ч. 2 ст. 339 УК).
Обвиняемый
Адвокат молодого человека Анна Павлюк также не согласна с квалификацией дела и считает, что снятие госфлага не подпадает под статью «Хулиганство».
— Конкретных лиц, которые жаловались на действия обвиняемого, не установлено. А значит, не доказана и явная общественная опасность тех деяний, которые мы рассматриваем в судебном заседании, — отмечала ранее защитник.
Также Анна Павлюк напомнила суду, что бело-красно-белый флаг дважды в истории Беларуси был государственным флагом. И сегодня он не является запрещенной или экстремистской символикой и не несет в себе каких-либо экстремистских символов.
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В Гомеле «за злостное хулиганство» осудили парня, который в августе на площади заменил госфлаг на БЧБ
Сначала уголовное дело в отношении него возбудили по статье 370 УК (Надругательство над государственными символами), но затем его переквалифицировали в злостное...
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