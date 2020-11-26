В Гомеле «за злостное хулиганство» осудили парня, который в августе на площади заменил госфлаг на БЧБ

Источник материала: Tut.by

В Гомеле вынесли приговор 24-летнему Георгию Василенко, который в августе на центральной городской площади вместо государственного флага поднял бело-красно-белый.



Фото: Сергей Комков, TUT.BY

В своем последнем слове обвиняемый сказал, что не отрицает своей причастности к поднятию на площади БЧБ-флага. Но осознал, что подобных действий с госфлагом осуществлять нельзя. При этом Георгий считает, что уголовного преступления не совершал и попросил суд не назначать ему наказание, связанное с изоляцией от общества.

Судья Сергей Соловский приговорил парня к двум годам «химии». Столько же просил в прениях прокурор.

Напомним, 16 августа во время акции протеста в Гомеле несколько человек на площади Ленина спустили с флагштока государственный флаг, а на его место подняли бело-красно-белый.

В итоге милиция установила личность лишь одного участника этой истории — Георгия Василенко. Сначала уголовное дело в отношении него возбудили по статье 370 УК (Надругательство над государственными символами), но затем его переквалифицировали в злостное хулиганство (ч. 2 ст. 339 УК).

Обвиняемый не считает свой поступок злостным хулиганством, говорит, что действовал не по «предварительному сговору» с «группой лиц», а просто поддался эффекту толпы.

Адвокат молодого человека Анна Павлюк также не согласна с квалификацией дела и считает, что снятие госфлага не подпадает под статью «Хулиганство».

— Конкретных лиц, которые жаловались на действия обвиняемого, не установлено. А значит, не доказана и явная общественная опасность тех деяний, которые мы рассматриваем в судебном заседании, — отмечала ранее защитник.

Также Анна Павлюк напомнила суду, что бело-красно-белый флаг дважды в истории Беларуси был государственным флагом. И сегодня он не является запрещенной или экстремистской символикой и не несет в себе каких-либо экстремистских символов.