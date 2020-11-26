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Как определяют алкогольное опьянение и о чем говорит наличие этанола в моче? Объясняет нарколог
26.11.2020 17:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
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Вечером 25 ноября в эфире белорусского ТВ показали сюжет, в котором заместитель Генпрокурора Геннадий Дыско
Когда пациент поступает в приемный покой, какие анализы у него берут?
Диагностика алкогольного опьянения у пациентов, которые поступают в приемный покой больницы, регулируется
В примечании указывается, что при травмах и заболеваниях, которые сопровождаются тяжелым, бессознательным состоянием больного, затрудняющим выявление клинических симптомов опьянения, «основой заключения о нетрезвом состоянии или алкогольном опьянении являются результаты количественного определения алкоголя в крови только лабораторными методами».
Действуя согласно протоколам Минздрава, у Романа Бондаренко, который находился
Сколько времени алкоголь выводится из крови? А из мочи?
Это зависит от количества и крепости выпитого, а также от физиологических особенностей человека, объясняет TUT.BY врач-нарколог. В среднем этиловый спирт может оставаться в крови на протяжении суток, в моче чуть дольше — около полутора суток (по некоторым данным, следы алкоголя могут быть обнаружены в течение двух суток).
Если этанола в крови нет, но он есть в моче, о чем это говорит? Такое в принципе может быть?
По словам нарколога, это может свидетельствовать о том, что человек употреблял алкоголь не час и не два назад, а, например, сутки.
— Скорее всего, это остаточные явления. Из крови этанол уже вывелся, и человек в данный момент не находится в состоянии алкогольного опьянения.
Специалист говорит, что при полном отсутствии этилового спирта в крови «в моче могут быть разве что совсем остатки».
Напомним, в
Можно ли по анализу мочи считать, что человек находится в состоянии алкогольного опьянения?
По словам нарколога, анализ крови на этанол показывает состояние человека в текущий момент, анализ мочи — то, что с ним происходило в прошлом.
— Например, человек убил другого человека в 12 часов дня. На следующие сутки в это же время у него берут и кровь, и мочу на анализ. В крови этанола к тому моменту практически не будет, но если он обнаруживается в моче, это говорит о том, что сейчас человек трезв, но на момент преступления, скорее всего, находился в состоянии алкогольного опьянения.
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Вечером 25 ноября в эфире белорусского ТВ показали сюжет, в котором заместитель Генпрокурора Геннадий Дыско сообщил, что в одном из опубликованных в интернете...
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