Как определяют алкогольное опьянение и о чем говорит наличие этанола в моче? Объясняет нарколог

Источник материала: Tut.by

После смерти Романа Бондаренко прошло две недели. Расследовать его дело взялась Генеральная прокуратура Беларуси. В какой момент ему нанесли травмы, кто может быть причастен к избиению — подобной информации до сих пор озвучено не было. Вместо этого обсуждается вопрос, был ли пьян Роман Бондаренко в момент потасовки на «Площади перемен» в Минске.

Вечером 25 ноября в эфире белорусского ТВ показали сюжет, в котором заместитель Генпрокурора Геннадий Дыско сообщил , что в одном из опубликованных в интернете документов по поводу алкогольного опьянения Романа отсутствуют результаты исследований на этанол в том числе в моче. И по его словам, по результатам судебно-химической экспертизы в биологических средах парня обнаружен алкоголь. В копии лабораторного исследования, которую предоставила мама парня, указано, что анализ крови на этанол показывает 0 промилле, а напротив биологических образцов «моча» и «слюна» стоит прочерк — это значит, что согласно этому направлению исследовалась только кровь.



14 ноября 2020 года, "Площадь перемен", Минск. Фото: TUT.BY

Когда пациент поступает в приемный покой, какие анализы у него берут?

Диагностика алкогольного опьянения у пациентов, которые поступают в приемный покой больницы, регулируется приказом Министерства здравоохранения № 732 от 13 июля 2011 года. В нем подробно описаны клинические симптомы и степени алкогольного опьянения. Например, менее 0,3 промилле этилового спирта в крови означает отсутствие влияния алкоголя на организм, от 0,3 до 1,5 — легкая степень, от 1,5 до 2,5 — средняя и так далее.

В примечании указывается, что при травмах и заболеваниях, которые сопровождаются тяжелым, бессознательным состоянием больного, затрудняющим выявление клинических симптомов опьянения, «основой заключения о нетрезвом состоянии или алкогольном опьянении являются результаты количественного определения алкоголя в крови только лабораторными методами».

Действуя согласно протоколам Минздрава, у Романа Бондаренко, который находился в тяжелом состоянии , медработники БСМП взяли на анализ кровь для определения концентрации этилового спирта. Результат показал, что на момент поступления в больницу этанол в его крови полностью отсутствовал — равнялся «0». Это следует из копии лабораторного исследования, которую предоставила мама Романа Бондаренко — Елена.



Источник фото: Елена Бондаренко

Сколько времени алкоголь выводится из крови? А из мочи?

Это зависит от количества и крепости выпитого, а также от физиологических особенностей человека, объясняет TUT.BY врач-нарколог. В среднем этиловый спирт может оставаться в крови на протяжении суток, в моче чуть дольше — около полутора суток (по некоторым данным, следы алкоголя могут быть обнаружены в течение двух суток).

Если этанола в крови нет, но он есть в моче, о чем это говорит? Такое в принципе может быть?

По словам нарколога, это может свидетельствовать о том, что человек употреблял алкоголь не час и не два назад, а, например, сутки.

— Скорее всего, это остаточные явления. Из крови этанол уже вывелся, и человек в данный момент не находится в состоянии алкогольного опьянения.

Специалист говорит, что при полном отсутствии этилового спирта в крови «в моче могут быть разве что совсем остатки».

Напомним, в сообщении заместителя Генерального прокурора Геннадия Дыско указывается, что по результатам судебно-химической экспертизы «в [других] биологических средах Романа Бондаренко, взятых медработниками тогда же в больнице скорой медицинской помощи, обнаружен алкоголь». В каких количествах и в каких именно биологических средах — не уточняется.

Можно ли по анализу мочи считать, что человек находится в состоянии алкогольного опьянения?

По словам нарколога, анализ крови на этанол показывает состояние человека в текущий момент, анализ мочи — то, что с ним происходило в прошлом.

— Например, человек убил другого человека в 12 часов дня. На следующие сутки в это же время у него берут и кровь, и мочу на анализ. В крови этанола к тому моменту практически не будет, но если он обнаруживается в моче, это говорит о том, что сейчас человек трезв, но на момент преступления, скорее всего, находился в состоянии алкогольного опьянения.