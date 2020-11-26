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Предприятия жилищно-коммунального хозяйства Минской области смогут отказаться от использования природного газа в котельных

26.11.2020 17:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Предприятия жилищно-коммунального хозяйства Минской области в ближайшие годы смогут отказаться от использования природного газа в котельных. Объекты энергетики каждого райцентра будут полностью работать на местных видах топлива. Это, например, щепа, а также торф. Новая котельная на 12 мегаватт уже действует в Столбцах, а на очереди и самый мощный в центральном регионе объект - новая котельная на 21 мегаватт в Боровлянах. Еще один перспективный и масштабный проект планируют реализовать в Солигорске. Там энергетики в качестве местного вида топлива используют отходы от деревообработки.
Отметим,  в ближайшие пять лет во всех регионах Беларуси построят 35 новых котельных на местных видах топлива.

 
 
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Предприятия жилищно-коммунального хозяйства Минской области в ближайшие годы смогут отказаться от использования природного газа в котельных. Объекты энергетики...
 
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