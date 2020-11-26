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Нападение на таксиста и милиционера в Минске. У нападавшего богатый криминальный опыт
26.11.2020 17:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTМВД сообщает, что сегодня в Минске около 4 часов на линию 102 позвонил водитель такси и сообщил, что незнакомец, угрожая ножом, забрал у него мобильный телефон. К месту выехала группа задержания Департамента охраны. Предполагаемого грабителя задержали, когда тот выходил из ночного магазина.
Нападавшего отвезли в больницу. Известно, что ему 55 лет, он минчанин. В 2018 был осужден за ножевое ранение сотрудника ГАИ, а годом ранее - за хищение путем использования компьютерной техники. Также подозреваемый проходит по делу о хулиганстве. В ближайшее время его действиям дадут правовую оценку.
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МВД сообщает, что сегодня в Минске около 4 часов на линию 102 позвонил водитель такси и сообщил, что незнакомец, угрожая ножом, забрал у него мобильный телефон. К месту...
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