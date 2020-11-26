|
Администрация Президента Беларуси продолжает работу с обращениями граждан
26.11.2020 17:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Встречи с представителями власти позволяют выявить проблемные вопросы, оперативно разобраться в ситуации и в минимальные сроки решить ее. Сегодня с белорусами встретится заместитель главы Администрации Президента Дмитрий Крутой. Прием будет проходить в Минске по предварительной записи.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Встречи с представителями власти позволяют выявить проблемные вопросы, оперативно разобраться в ситуации и в минимальные сроки решить ее. Сегодня с белорусами...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)