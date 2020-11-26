Физрукам с 1 января установлены доплаты на оздоровление

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 ноя – Sputnik. Учителям физкультуры с 1 января следующего года будут выплачиваться пособия на оздоровление, свидетельствуют данные Национального правового интернет-портала.

Соответствующее положение предусмотрено постановлением Совмина № 675, которым внесены изменения в документ, которым внесены изменения в документ, предусматривающий порядок и размер единовременной выплаты на оздоровление педагогов.

"С 1 января пособие на оздоровление будет выплачиваться также работникам, осуществляющим педагогическую деятельность в сфере физической культуры и спорта, которым устанавливаются нормы учебной нагрузки", – говорится в сообщении.

Эта доплата также будет полагаться таким специалистам, трудящимся в бюджетных и иных организациях, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к бюджетникам.

Постановлением Совмина определено, что пособие будет выплачиваться перед отпуском в размере половины оклада с учетом педагогической нагрузки.