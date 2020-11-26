Местные власти объяснили, зачем собирают данные о тех, у кого символика в окнах

Источник материала: Tut.by

Замглавы администрации Центрального района объяснил требование администрации района к ТСЖ о сборе данных собственников квартир, где вывешена негосударственная символика — флаги и листовки. А мы напоминаем, что о «незарегистрированной символике» говорит юрист и правозащитник.





Напомним , 24 ноября появился документ с требованием к председателям товариществ собственников предоставить в администрацию Центрального района данные о квартирах (их номера и телефоны собственников), где «на фасаде зданий (окнах) имеется негосударственная символика (флаги, листовки)».

Если председатели правления товариществ не выполнят указание, им грозят статьей 23.1 КоАП (Неисполнение письменного требования (предписания)).

Что говорят власти?

Комментарий замглавы администрации Центрального района Вадима Передни опубликован в телеграм-канале «Просто Центральный». В администрации района подтвердили, что от канала запрашивали такую информацию и он соответствует действительности.

По мнению администрации района, размещение такой символики создает условия и предпосылки для нарушений общественного правопорядка и спокойствия, правил пользования и содержания жилых помещений, норм этики, морали и межличностных отношений в общественной среде (например, вражда между соседями, провокации и другое).





Также в комментарии отмечают, что исполком, как местный госорган, вправе владеть сведениями из запроса. Обещают, что разглашать данные не будут.

Есть пояснение, что такое «незарегистрированная символика», сославшись на законы «Аб афiцыйных геральдычных сiмвалах» (ст. 1), «Об общественных объединениях» (ст. 12−15), «О политических партиях» (ст. 14−17), «О профессиональных союзах» (ст. 3), «О физической культуре и спорте» (абз. 3, ст. 36), «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь» (ст. 11).

— В них есть все о государственной регистрации символики, порядке ее создания и использования. Делаем вывод: к незарегистрированной символике относятся эмблемы, символы, флаги, вымпелы, значки, галстуки, гимны, не зарегистрированные в порядке, установленном действующим законодательством, — поясняют в комментарии.

Глава Центрального района в сентябре: «Не трогаем фасад, а дома, если есть желание, — пожалуйста»





Напомним, в сентябре глава администрации Центрального района Дмитрий Петруша высказывался по поводу флагов в окнах. Говорил жителям, что символика не запрещена, вопросы возникают только когда флаги вешают на фасад.

— Порой закрывают даже окна соседям, они жалуются. Тогда мы просим флаги самим снять, если не хотят, то привлекаем к административной ответственности, — сказал Петруша.

Он не слышал про запрет вешать флаги за окнами.

— Не трогаем фасад, а дома, если есть желание, — пожалуйста. Но света же будет меньше попадать. <…> Я не слышал, чтобы давали штрафы за флаги, которые висят внутри квартир. Это историческая символика, а «Погоня» вообще же в статусе историко-культурной ценности. У меня она вызывает абсолютно нормальные ассоциации, — говорил Дмитрий Петруша.

Правозащитник: нет ответственности за использование незарегистрированной символики





Также напомним , что об использовании незарегистрированной символики нам рассказывал юрист и правозащитник Олег Мацкевич.

— На сегодня нет ни административной, ни какой-либо другой ответственности за использование незарегистрированной символики. И если за ее использование будут пытаться наказать, то это может стать прямым нарушением конституционного права на свободу выражения мнений и убеждений.

Олег Мацкевич объясняет: по Конституции человек имеет право выражать свое мнение и убеждения, причем форму такого выражения он может выбирать произвольную, главное, что она не нарушала нормы общественной морали и закон.

— Если вы нарисовали флаг, который сами придумали и который отражает ваши убеждения, и вышли с ним на улицу, то это ваше право.

Юрист обращает внимание: незарегистрированная символика — не равно запрещенная.

— К запрещенной символике и литературе относят ту, что находится в списке экстремистских материалов. Если ее там нет, то ее использование не может быть ничем ограничено. Если за это пытаются наказать, то такие действия не основаны ни на каком законе.

И если бело-красно-белый флаг в его классическом виде не зарегистрирован в качестве официальной символики ни у одного общественного объединения, то исторический герб «Погоня» получил официальный статус более десяти лет назад, когда вошел в государственный список историко-культурных ценностей (шифр ИКЦ 73БЛ000004).