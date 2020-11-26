Мама Романа Бондаренко просит возбудить уголовное дело за прослушку ее телефонных разговоров

Источник материала: Tut.by

Сегодня, 26 ноября, мама Романа Бондаренко — Елена Бондаренко подала заявление о возбуждении уголовного дела по поводу прослушки ее телефонных разговоров и их использования в репортаже Григория Азаренка, который вышел вчера по СТВ.

Фото заявления опубликовано в телеграм-канале #МотолькоПомоги. Адвокат Инесса Оленская подтвердила, что Елена Бондаренко уведомила ее о том, что подала заявление в Центральное РУВД.



Фото: телеграм-канал «#Мотолько Помоги»

В заявлении Елена Сергеевна пишет, что 25 ноября на телеканале «Столичное телевидение» в репортаже Григория Азаренка кроме выставления ее сына в неприглядном свете были обнародованы негласные записи ее телефонных разговоров.

Она отмечает, что на проведение записей телефонных разговоров не давала разрешения, что записи проводились втайне от нее. Отмечает, что ее личные разговоры с кем бы то ни было не могут быть записаны, а тем более размещены в свободном доступе, поскольку это противоречит требованиям национального законодательства и международных правовых актов. Елена Сергеевна считает, что подверглась ограничению основных прав и свобод, которые ей гарантированы государством, и что ни один нормативно-правовой акт в Беларуси не лишает ее права на неприкосновенность личной жизни и тайны переписки.

Она просит возбудить уголовное дело по ст. 179 (Незаконные собирание либо распространение информации о частной жизни), ст. 203 (Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, телеграфных или иных сообщений) УК по факту негласного ведения записи ее телефонных и других переговоров, а также по факту распространения указанной информации. Она просит привлечь к уголовной ответственности Григория Азаренка и иных неизвестных ей лиц. Также просит установить, кто и с чьего разрешения осуществлял негласную запись ее разговоров и кто и на каком основании их передал Азаренку.



Фото: TUT.BY

— Мало того, что прослушивают, так еще это записано и передано в государственное СМИ. Учитывая, что это вырезки из разговоров, непонятно, в каком контексте все было сказано, что имелось в виду в личном разговоре. Это личные звонки, на прослушку которых никто не давал согласия. Они выставлены в неприглядном свете, совершенно не в том контексте, как было в разговоре. Мы надеемся, что установят тех, кто дал разрешение на обнародование этих звонков. Надеемся, что получим ответы на эти вопросы, — сказала TUT.BY Ольга Кучеренко, двоюродная сестра Романа Бондаренко.

Напомним, вчера СТВ показал спецрепортаж , посвященный Роману Бондаренко. В нем в том числе звучат записи прослушки телефонных разговоров, как утверждается, матери и жены Романа Бондаренко. В репортаже также есть видео, где врач-анестезиолог больницы скорой медицинской помощи Артем Сорокин говорит, что полностью признает свою вину.