ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Колясочника осудили по 23.34 за участие в митинге - судья пришла на дом

26.11.2020 18:31 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Колясочника Алексея Коренькова 6 ноября осудили по статье 23.34 КоАП за участие в несанкционированном митинге в Минске. Заседание было выездным — судья приехала к мужчине на дом, по месту прописки.


Алексей Кореньков

Алексею Коренькову — 34 года. Сейчас он живет в Минске и работает бариста в кофейне «Инклюзивный бариста». У мужчины есть инвалидность 1-й группы из-за проблем с опорно-двигательным аппаратом, колясочник. Прописан в городе Барань, что под Оршей — там, в квартире его родителей, его и судили за участие в митинге 25 октября.

За что судили

Судили Алексея по части 1 статьи 23.34 (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).

— Суд считал, что я участвовал в несанкционированном митинге 25 октября (в то воскресенье был марш под названием «Народный ультиматум». — Прим. TUT.BY). Я был у стелы, а к коляске была прикреплена бело-красно-белая символика, — рассказывает Алексей Кореньков.

Свое участие в митинге мужчина не отрицает, но свою вину не признает.

— Что тут отрицать — показывали фото и видеоинтервью, на которых и правда я. Но я не считаю, что в чем-то виноват, потому что не считаю этот митинг незаконным. Люди выражали свое мнение. Бело-красно-белая символика также не является запрещенной, — объясняет свою позицию Алексей.


Фото: предоставлено Алексеем Кореньковым

Как проходил суд на дому

До суда Алексей дважды ездил в Барань и чтобы дать пояснения участковому, который составлял протокол.

Парень добавляет, что проблем с добиранием не было, потому что водит автомобиль.

Сам суд проходил необычно — судья Светлана Кузьмиченок выехала домой к Алексею. Он рассказывает, как это было.

— Домой ко мне пришли судья и секретарь. Слушание было в зале, они сели на диванчик, я напротив — на коляске. Мама подошла из кухни — тоже поприсутствовала. Суд был максимум минут 20, по сути, судья просто перечитала протокол. Я мог только отвечать на вопросы. Судья пришла на процесс уже с решением, распечатанным на бумаге.

Решение суда — штраф в три базовых величины (81 рубль).

Что, колясочников всегда судят дома?

По информации директора Офиса по правам людей с инвалидностью Сергея Дроздовского, случай судебных процессов над людьми с инвалидностью «на дому» — редкий.

— В процессах, которые мы наблюдаем, судьи в принципе практикуют выездные заседания, особенно когда это касается особых потребностей — выезжали даже на место происшествия. Чтобы домой приезжали — такого именно в нашей практике раньше не встречалось. Но да, это законно.

Добавим, возможность суда даже по месту жительства лица, в отношении которого ведется административный процесс, прописано в ПиКоАП (статья 3.31). Однако обязательства пускать в свой дом судью у граждан нет.

Читайте также

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Колясочника Алексея Коренькова 6 ноября осудили по статье 23.34 КоАП за участие в несанкционированном митинге в Минске. Заседание было выездным - судья приехала к...
 
Новости дня
Новости общества
 
Брестчанин поехал в аптеку за уколами и получил 1350 рублей штрафа за нарушение самоизоляции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

25.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика