Колясочника осудили по 23.34 за участие в митинге - судья пришла на дом

Источник материала: Tut.by

Колясочника Алексея Коренькова 6 ноября осудили по статье 23.34 КоАП за участие в несанкционированном митинге в Минске. Заседание было выездным — судья приехала к мужчине на дом, по месту прописки.



Алексей Кореньков

Алексею Коренькову — 34 года. Сейчас он живет в Минске и работает бариста в кофейне «Инклюзивный бариста». У мужчины есть инвалидность 1-й группы из-за проблем с опорно-двигательным аппаратом, колясочник. Прописан в городе Барань, что под Оршей — там, в квартире его родителей, его и судили за участие в митинге 25 октября.

За что судили

Судили Алексея по части 1 статьи 23.34 (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).

— Суд считал, что я участвовал в несанкционированном митинге 25 октября (в то воскресенье был марш под названием «Народный ультиматум». — Прим. TUT.BY). Я был у стелы, а к коляске была прикреплена бело-красно-белая символика, — рассказывает Алексей Кореньков.

Свое участие в митинге мужчина не отрицает, но свою вину не признает.

— Что тут отрицать — показывали фото и видеоинтервью, на которых и правда я. Но я не считаю, что в чем-то виноват, потому что не считаю этот митинг незаконным. Люди выражали свое мнение. Бело-красно-белая символика также не является запрещенной, — объясняет свою позицию Алексей.



Фото: предоставлено Алексеем Кореньковым

Как проходил суд на дому

До суда Алексей дважды ездил в Барань и чтобы дать пояснения участковому, который составлял протокол.

Парень добавляет, что проблем с добиранием не было, потому что водит автомобиль.

Сам суд проходил необычно — судья Светлана Кузьмиченок выехала домой к Алексею. Он рассказывает, как это было.

— Домой ко мне пришли судья и секретарь. Слушание было в зале, они сели на диванчик, я напротив — на коляске. Мама подошла из кухни — тоже поприсутствовала. Суд был максимум минут 20, по сути, судья просто перечитала протокол. Я мог только отвечать на вопросы. Судья пришла на процесс уже с решением, распечатанным на бумаге.

Решение суда — штраф в три базовых величины (81 рубль).

Что, колясочников всегда судят дома?

По информации директора Офиса по правам людей с инвалидностью Сергея Дроздовского, случай судебных процессов над людьми с инвалидностью «на дому» — редкий.

— В процессах, которые мы наблюдаем, судьи в принципе практикуют выездные заседания, особенно когда это касается особых потребностей — выезжали даже на место происшествия. Чтобы домой приезжали — такого именно в нашей практике раньше не встречалось. Но да, это законно.

Добавим, возможность суда даже по месту жительства лица, в отношении которого ведется административный процесс, прописано в ПиКоАП (статья 3.31). Однако обязательства пускать в свой дом судью у граждан нет.