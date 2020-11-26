Брестчанин поехал в аптеку за уколами и получил 1350 рублей штрафа за нарушение самоизоляции

Источник материала: Tut.by

26 ноября в Бресте за нарушение режима самоизоляции судили правозащитника Владимира Величкина. На него составили протокол за неподчинение законному требованию должностного лица.



Владимир Величкин

Владимир Величкин в суд пришел с «ссобойкой» в ИВС. Санкция статьи, которая ему вменялась, предусматривает от двух до 50 базовых величин штрафа или арест.

В суде брестчанин пояснил, что в начале ноября он с супругой был за границей. Девятого числа они вернулись в Брест. На границе им вручили требование о 10-дневной самоизоляции. Пограничник, который вручал им бумагу, объяснил, что они могут выходить из дома, чтобы выгулять собаку, посещать, при необходимости, магазин и аптеку.

Супруги живут в спальном микрорайоне Бреста. Чтобы не подвергать опасности соседей, они решили уехать на самоизоляцию на дачу недалеко от города. 11 ноября Владимир Величкин надел маску, сел за руль автомобиля и поехал за уколами в аптеку, которая находится в торговом центре «Корона» на улице Московской. Как указал в рапорте милиционер, это не ближайшая аптека к даче Владимира. Есть несколько точек поближе.

— Я там недалеко живу (в доме на улице Московской — Прим. TUT.BY). И знаю, какой там (в «Короне» — Прим. TUT.BY) ассортимент. Практически всегда я там все покупал, — объяснил свой выбор брестчанин.

В аптеке «Короны» необходимых уколов не было, и фармацевт посоветовала Владимиру съездить за лекарствами в район микрорайона Задворцы. По дороге его остановил сотрудник ГАИ и выписал штраф за отсутствие техосмотра. По базе инспектор выяснил, что правозащитник должен находиться на самоизоляции. В итоге Владимира увезли в Брестский РОВД, где на него составили протокол по статье 23.4 и отпустили. Из милиции Величкин вернулся на дачу.

— По сегодняшний день вы уколы так и не приобрели, — спросил судья.

— Нет. Профилактику не завершил. Просто решил вообще больше не выезжать. Пойду в магазин — будет то же самое, — ответил брестчанин.

Изучив материалы дела, суд признал Владимира Величкина виновным и назначил 50 базовых величин штрафа (1350 рублей).

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.