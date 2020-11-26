«Закон трактуется в свою сторону всеми». О чем говорил прокурор со студентами ПГУ, записавшими видеообращение

Источник материала: Tut.by

Студенты Полоцкого государственного университета в октябре записали видеообращение против беззакония и насилия в Беларуси после выборов. Вскоре всех участников этого ролика вызвали на беседу к прокурору Новополоцка Анатолию Авсюку. В распоряжении редакции TUT.BY оказалась аудиозапись этой получасовой беседы. Выбрали из нее наиболее яркие моменты.





На встречу с прокурором Новополоцка Анатолием Авсюком вызвали всех восьмерых студентов, которые записали видеообращение. Разговор длился полчаса в зале совещаний ПГУ. На нем присутствовали представители администрации вуза — проректор Павел Коваленко и декан финансово-экономического факультета Ирина Позднякова.

Перед разговором студентов попросили собрать мобильные телефоны, сложить их в коробку и поставить ее на окно. Молодые люди выполнили просьбу, хотя не без иронии.

— Анонимная беседа, да? — поинтересовался один из студентов.

— Да, анонимная беседа, — подтвердила декан.

— Что не устраивает вас в жизни? — спросил у ребят прокурор города.

— Насилие со стороны силовых структур, — ответил кто-то из ребят.

— Я думаю, видео — это достаточно, чтобы узнать нашу позицию и то, что нас не устраивает. Мы не требуем ничего сверх того, что положено в нашей Конституции, — пояснил второй.

Студенты сообщили прокурору, что при подготовке видеообращения консультировались с юристами — и, по их мнению, «в ролике все исключительно по закону».

— Ваш ролик — на грани фола, — заявил студентам Анатолий Авсюк. — Если вы смотрите ролики, которые снимают работники «Нафтана», то они у них выверяются юристами — и к ним придраться трудно. Ваш ролик как бы содержит призывы. То есть он очень пограничный. Вы молодые, может быть, где-то горячие, но за тем, что вы говорите и за тем, что вы пишете, необходимо следить. Потому что неправильно сказанное или написанное слово может очень дорого стоить.

Глава городского надзорного ведомства попытался заверить молодежь, что не пугает их, а беспокоится о их будущем:

— Я не хочу, чтобы вы попадали в поле зрения работников милиции, работников прокуратуры, каких-нибудь других структур. Как говорят: «А вдруг „наши“ победят — мы будем на коне. А вдруг „наши“ не победят — мы высказали свою позицию». Правильно? Так вы думаете? Но вы немножко думайте и о себе, о своих родителях. Если вы выпустите какой-нибудь еще ролик, в котором будут совершаться какие-либо призывы, то могут быть последствия.

Видеообращение студентов ПГУ:

Анатолий Авсюк обратил внимание студентов ПГУ, что их коллеги с юрфака — более осмотрительные:

— Юридический факультет ролики не снимает, на митинги не ходит. Потому что они читают Административный кодекс и Уголовный.

— І ведаюць, што ў нас дэфолт права ў краіне? — поинтересовался один из студентов.

— Я про дефолт вам ничего не говорю. Закон трактуется в свою сторону всеми. Вот если юридический факультет не выходит, значит, они понимают, где и как этот закон трактуется.

Затем прокурор Новополоцка объяснил студентам значение статьи 361 «Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь» и статьи 188 «(Клевета) УК Беларуси.

Молодые люди спросили, для чего их всех здесь собрали.

— Для того чтобы предъявить вам официальное предупреждение, — ответил прокурор. — Вот сейчас подойдете к сотруднику. Он каждому объявит официальное предупреждение. Почитайте, что там написано. Можете подписывать, можете не подписывать. Это ваше дело. Но еще раз предупреждаю: не переходите определенную грань. И изучите, почитайте сами Уголовный кодекс.

Анатолий Авсюк разъяснил, что официальное предупреждение студентам выносят для того, чтобы они в дальнейшем «не допускали вещи, которые могут повлечь административную и уголовную ответственность».

Затем студентам дали почитать текст официального предупреждения. Но сделать копии с него не разрешили. Все восемь человек отказались ставить свои подписи под этим документом.

После разговора с прокурором студенты, как они сообщили TUT.BY, начали испытывать к себе повышенное внимание:

— Администрация старается сгладить углы, никого не исключать, но после публикации ролика началось давление. Стали искать пропуски пар и внимательно следить за успеваемостью. Забавно слышать, когда деканат вызывает старосту и спрашивает об отсутствии на парах именно того студента, который участвовал в съемке видео. Три студента получили выговоры, два из них получили сразу по два выговора.

С обращением к властям и народу Беларуси выступили также преподаватели и сотрудники Полоцкого государственного университета. На следующий день их всех также пригласили в прокуратуру — на профилактическую беседу.