Обзор чрезвычайных происшествий

Источник материала: БT

На пожаре в Гомеле спасен пенсионер, эвакуированы 25 человек, из которых 5 детей. ЧП произошло в квартире по улице Черниговской. О возгорании на горячую линию 101 сообщили соседи погорельца.

Из окна виднелись огненные языки. В жилище на полу спасатели обнаружили 70-летнего хозяина без сознания, он госпитализирован. Также бойцы МЧС вывели на свежий воздух соседей мужчины, им медпомощь не понадобилась. По предварительно версии, пламя могло вспыхнуть из-за непотушенной сигареты.

Огненная стихия едва не унесла жизнь женщины в Костюковичах. Чтобы попасть в квартиру, спасателям пришлось вскрывать дверь. Сообщается, что в комнате горел диван, а возле него лежала пострадавшая. Ее увезла скорая с диагнозом «отравление продуктами горения и ожоги». Огонь уничтожил мебель, закопчены стены. В этом случае к пожару также могла привести вредная привычка.

В Поставском районе пламя окутало частный дом, полыхала кровля. В момент пожара хозяйка находилась на работе, никто не пострадал. Огонь успел уничтожить веранду, повредить потолочное перекрытие и имущество. Не исключено, что к ЧП могло привести нарушение правил монтажа электрооборудования.

Неправильное пользование печью - одна из версий пожара в Оршанском районе. Там практически полностью сгорела деревянная баня - уничтожена крыша, а также повреждены стены и перекрытия. Владелица строения находилась дома, увидела огонь и вызвала спасателей. Женщина не пострадала. Стихию укротили бойцы МЧС.