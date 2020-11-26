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В Заводском районе столицы появились специальные палатки для ожидания пациентов с COVID
26.11.2020 19:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСегодня рядом со всеми взрослыми и детскими поликлиниками Заводского района столицы появились специальные палатки. Теперь у ожидающих пациентов, которые приходят для сдачи теста на COVID-19 или консультации через блоки для температурящих, есть возможность расположиться в них. Медики напоминают, что в палатках также необходимо соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.
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Сегодня рядом со всеми взрослыми и детскими поликлиниками Заводского района столицы появились специальные палатки. Теперь у ожидающих пациентов, которые...
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