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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Заводском районе столицы появились специальные палатки для ожидания пациентов с COVID Сегодня рядом со всеми взрослыми и детскими поликлиниками Заводского района столицы появились специальные палатки. Теперь у ожидающих пациентов, которые...

Сегодня рядом со всеми взрослыми и детскими поликлиниками Заводского района столицы появились специальные палатки. Теперь у ожидающих пациентов, которые приходят для сдачи теста на COVID-19 или консультации через блоки для температурящих, есть возможность расположиться в них. Медики напоминают, что в палатках также необходимо соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.