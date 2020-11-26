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Прогноз погоды на 27 ноября
26.11.2020 19:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПогодные условия на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты от циклона с центром над северо-западными районами России. 27 ноября (пятница) опасных метеорологических явлений не ожидается.
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Погодные условия на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты от циклона с центром над северо-западными районами России. 27 ноября (пятница) опасных...
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