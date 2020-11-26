|
Заключен под стражу житель Могилева, который разбросал саморезы возле административных зданий города
26.11.2020 19:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Сегодня следствие сообщило, что мужчине предъявлено обвинение в хулиганстве. По данным правоохранителей, мужчина в конце октября и в ноябре разбросал металлические изделия возле въездных ворот административных зданий Следственного комитета, УВД, ГУБОПиК, госконтроля и Могилевского горисполкома. У одной из машин оказались пробиты колеса. В ходе допроса могилевчанин пояснил, что указанными действиями выразил свое недовольство работой госорганов. Вину свою признал и в содеянном раскаялся.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Заключен под стражу житель Могилева, который разбросал саморезы возле административных зданий города
Сегодня следствие сообщило, что мужчине предъявлено обвинение в хулиганстве. По данным правоохранителей, мужчина в конце октября и в ноябре разбросал...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)