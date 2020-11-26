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«Почти 10 лет вкладывал душу». Пресс-секретарь Белорусской православной церкви Сергей Лепин увольняется

26.11.2020 20:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Председатель Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви, протоиерей Сергей Лепин написал заявление на увольнение по собственному желанию. Завтра у него официальная сдача поста. Кто будет вместо него, планируется, что также объявят завтра.


Сергей Лепин. Фото: Евгений Отцецкий / church.by

Сергей Лепин работал в информационном отделе БПЦ почти десять лет.

— Почти 10 лет вкладывал душу и ухожу с волнением, переживаю, но думаю, что у всех все будет хорошо. Я очень привязался к некоторым из ваших коллег (речь о журналистах. — Прим. TUT.BY) и некоторых будет не хватать. Теперь жду вас в качестве богомольцев в храме. Я никогда не считал себя уникальным и незаменимым, а все, что ни делается — к лучшему.

Сергей Лепин по-прежнему является священником и преподавателем.

Напомним, ранее Генпрокуратура объявила пресс-секретарю БПЦ Сергею Лепину официальное предупреждение о недопустимости нарушения закона. Такое же предупреждение объявили епископу Минско-Могилевской архиепархии Юрию Кособуцкому.

Сергей Лепин 15 ноября на своей странице в Facebook высказался по поводу действий силовиков, которые разрушили народный мемориал памяти Романа Бондаренко. Он написал, что «это глумление над портретами убиенного, над цветами в его память, сатанинское попрание лампад и иконок».

После этого Александр Лукашенко поручил главе своей администрации Игорю Сергеенко совместно с генеральным прокурором «дать оценку этим заявлениям».

 
 
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