В Бресте 63-летняя Елена Гнаук получила 50 базовых штрафа за акцию памяти Романа Бондаренко

Источник материала: Tut.by

26 ноября в Бресте судили 63-летнюю Елену Гнаук. Ей вменялось участие в несанкционированной акции памяти погибшего минчанина Романа Бондаренко.





Суд признал ее виновной по ч.3 ст. 23.34 КоАП и назначил 50 базовых величин штрафа (1350 рублей).

Елену Гнаук задержали 14 ноября, сообщила TUT.BY женщина. В тот день она посетила костел на улице Ленина, где организовали народный мемориал Романа Бондаренко, а затем пошла по улице Пушкинской в направлении Советской. Ее задержали возле кинотеатра «Мир».

Елену Петровну неоднократно судили за участие в акциях протеста. В общей сложности она провела более 20 суток в изоляторе и получила штрафов на сумму около 1300 долларов. Кроме того Елена Гнаук является фигурантом уголовного дела по статье 342 (за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).