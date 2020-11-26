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В Бресте 63-летняя Елена Гнаук получила 50 базовых штрафа за акцию памяти Романа Бондаренко
26.11.2020 21:47 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
26 ноября в Бресте судили 63-летнюю Елену Гнаук. Ей вменялось участие в несанкционированной акции памяти погибшего минчанина Романа Бондаренко.
Суд признал ее виновной по ч.3 ст. 23.34 КоАП и назначил 50 базовых величин штрафа (1350 рублей).
Елену Гнаук задержали 14 ноября, сообщила TUT.BY женщина. В тот день она посетила костел на улице Ленина, где организовали народный мемориал Романа Бондаренко, а затем пошла по улице Пушкинской в направлении Советской. Ее задержали возле кинотеатра «Мир».
Елену Петровну неоднократно судили за участие в акциях протеста. В общей сложности она провела более 20 суток в изоляторе и получила штрафов на сумму около 1300 долларов. Кроме того Елена Гнаук является
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Елену Петровну неоднократно судили за участие в акциях протеста. В общей сложности она провела более 20 суток в изоляторе и получила штрафов на сумму около 1300...
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