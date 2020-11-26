Надругательство над госсимволикой. 2 года ограничения свободы

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В Гомеле вынесли приговор в отношении 24-летнего парня, который снял государственный флаг с флагштока и вывесил бело-красно-белое полотно. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство, совершенное группой лиц".

Сам подозреваемый вину не признал, а свой поступок объяснил эффектом толпы. Суд признал парня виновным в совершении умышленных действий, грубо нарушающих общественный порядок. Вердикт Фемиды - 2 года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.

Алеся Журавлева, старший помощник прокурора Гомеля: "Хочется напомнить гражданам, что уголовная ответственность за совершение хулиганства, также как и административная за мелкое хулиганство, наступает с 14 лет, поскольку данное преступление/правонарушение представляет повышенную общественную опасность. Кроме этого, в настоящее время в Республике Беларусь совершаются противоправные деяния в отношении символики Республики Беларусь. Однако хочу отметить, что любое противоправное деяние в отношении символики Республики Беларусь влечет ответственность".