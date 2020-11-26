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Сегодня Гомель празднует день освобождения

26.11.2020 21:51 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Гомеле сегодня вспоминают события 77-летней давности. 26 ноября 1943 года город стал первым областным центром Беларуси, освобожденным от немецко-фашистских захватчиков. Тогда свои жизни за свободу Гомеля отдали более 20 тысяч красноармейцев. Победу помогали приближать и партизанские соединения. Точку в сражениях бойцы поставили на берегах реки Сож. Память освободителей сегодня почтили на главном митинге Гомеля у Вечного огня и братской могилы советских воинов и подпольщиков. Здесь ветераны и молодое поколение возложили живые цветы в память об освободителях Гомеля и тех, кто поднимал его из руин.

Аэлита Самсонова, ветеран Великой Отечественной войны: "После освобождения, когда наш госпиталь сюда приехал, в городе Гомеле не было ни одного здания, где бы госпиталь мог развернуться. Мосты были разрушены. Саперы, правда, навели потом мост деревянный. Очень много работали на расчищении развалин. Каждый кирпичик отчищался молоточком от извести для того, чтобы его можно было использовать".

Злата Келявская, жительница г. Гомеля: "80 % Гомеля было разрушено. Но сейчас очень приятно гулять по нему, смотреть на здания. Все очень красиво, ярко. И жить в этом городе одно удовольствие".

К празднику в Гомеле также установили мемориальные плиты памяти Героев Советского Союза Дмитрия Пенязкова и Григория Денисенко. К слову, в их честь в областном центре названы две улицы.

 
Теги: Гомель
 
 
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В Гомеле сегодня вспоминают события 77-летней давности. 26 ноября 1943 года город стал первым областным центром Беларуси, освобожденным от немецко-фашистских...
 
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