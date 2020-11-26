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Марадона в завещании распорядился забальзамировать его тело
27.11.2020 09:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 ноя – Sputnik. Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона, умерший в среду 25 ноября, в завещании распорядился забальзамировать его тело, сообщил спортивный канал TyC Sports.
По информации журналиста Мартина Аревало, Марадона несколько месяцев назад написал письмо семье, в котором попросил, чтобы его тело сохранили в "течение многих лет".
Как ожидается, что данное письмо будет доставлено родственникам спортсмена в ближайшее время.
Чемпион мира по футболу 1986 года в составе команды Аргентины Марадона
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Футболист несколько месяцев назад написал письмо семье, в котором попросил, чтобы его тело сохранили в "течение многих лет".
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