Как будем платить дорожный сбор? Решение предстоит найти правительству и парламентариям

Источник материала: БT

Как будем платить дорожный сбор? Эта тема в топе новостей всю последнюю неделю. Напомним, решение предстоит найти правительству и парламентариям. Сегодня вопрос обсуждали на расширенном заседании комиссий Палаты представителей. Дискуссия за круглым столом получилась действительно жаркой.

Каждый защищал свою точку зрения. Депутаты и правительство посчитали, что наиболее приемлемым будет вариант упразднить госпошлину и ввести вместо нее плату за пользование дорогами. Она будет взиматься независимо от техосмотра. А платить можно будет дифференцированно - за месяц, несколько месяцев, год или два.

При этом для физлиц ежемесячные ставки хотят снизить на 10 % по сравнению с действующими размерами платы. Если платишь за год и более, скидка будет 20 %. Для организаций снижение действующих ставок предлагают на 20 %. Для ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов будут льготы. Платить можно будет через ЕРИП.

Сергей Стельмашок, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Сегодня у нас достаточно в стране систем видеофиксации, систем контроля, в том числе есть органы Государственной автомобильной инспекции, которые, возможно, тоже будут осуществлять контроль, дорожные инспекции. Поэтому я думаю, что с учетом развития механизма контроля на перспективу за этим проблем стоять не будет. Ну и наши граждане, я считаю, достаточно сознательные. Если будет механизм прозрачный и понятный, то я думаю, что все будут добровольно платить, и в этом не будет никаких проблем".

Включение сбора в цену топлива нецелесообразно

Напомним, одним из самых обсуждаемых вариантов было включение сбора в цену топлива. На заседании аргументы против привел Минфин. Во-первых, это инфляционное влияние на экономику и единовременный рост стоимости бензина (примерно на 10 копеек). Так мы получим большую разбежку в цене топлива в Беларуси и России и негативное влияние на деятельность наших нефтеперерабатывающих заводов. Позицию Минфина поддержал Белнефтехим. Согласились с этим и многие депутаты.

Игорь Комаровский, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Для экономики в целом этот вариант инфляционный. Неопределенность того, как будет развиваться и выстраиваться рынок энергоносителей - ЕврАзЭС в первую очередь – и какие цены на нефть и нефтепродукты будут в 2024 году, когда будет функционировать единый рынок. Поэтому это негативно может отразиться не только на экономике государства в целом, но и на отдельных хозяйствующих субъектах. Это в первую очередь наши нефтеперерабатывающие заводы, автозаправочные станции".

Одна из главных новаций (и здесь позиции у многих сходятся) - значительно увеличить штраф за неуплату налога. По новым правилам, это размер двукратной годовой ставки дорожного сбора. Позиция ГАИ такая: взимание повышенной платы за невнесение сбора не должно трансформироваться в административную ответственность, это должен быть гражданско-правовой механизм. К слову, все участники дискуссии согласились: решение проблемы неоправданно затянулось. И нужно ставить точку в спорах. Сегодня озвучены возможные даты запуска нового механизма. Это 1 января или 1 апреля следующего года.