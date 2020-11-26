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Белорусы за мир, стабильность и процветание

27.11.2020 14:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сила нашего народа всегда была в его единстве. Стоит только вспомнить, как все мы гордимся и радуемся победам наших атлетов на мировых стартах. Это чувство знакомо каждому - чувство гордости за страну и за людей. Мы один народ. А потому мы просто обязаны сделать все, чтобы сохранить наше национальное единство. Преодолеть все негативные моменты, которые сейчас происходят в Беларуси. Причем сделать это цивилизованно. Вот мнение жителей нашей страны.

"У каждого может быть свое мнение. Но, на мой взгляд, все-таки излагать свое мнение надо более цивилизованно, а не в рамках каких-то протестов, беспорядков. Я думаю, у нас в стране не должно быть такого бардака".

Михаил Лузин, гендиректор РУП "Витебскэнерго": "Мы красивая страна, у нас столько всего сделали! У нас есть наш законно избранный руководитель государства. И мы сейчас должны организовать так, чтобы мы работали на благо нашего государства. Давайте мы, как и раньше, будем работать на благо нашей Родины, а все изменения можно внести. Власть нас слышит. И мы слышим свой трудовой коллектив и всегда готовы пойти на необходимые изменения, чтобы улучшить нашу работу и в целом нашу жизнь".

Владимир Туравинов, председатель, директор исполнительной дирекции Витебского областного союза нанимателей: "Нельзя развалить республику. Надо договариваться, чтобы слышать друг друга. Есть площадка, где ты можешь высказаться и написать письмо, чтобы знало и правительство, и президент знал об этом. Все есть. Хорошего на улице ничего не достигнешь".

Виталий Чайкин, депутат Лиозненского районного совета депутатов: "Все надо делать цивилизованно, правильно. Если ты работаешь на производстве, ты должен произвести максимум продукции. И тогда твоя страна станет сильнее, потому что эта продукция пойдет на экспорт. Если ты сегодня занимаешься сельским хозяйством, то должен посеять и собрать хороший урожай, чтобы мы не зависели ни от кого, чтобы мы были социально и экономически защищены. И тогда скажут: какие сильные белорусы!"

 
 
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Сила нашего народа всегда была в его единстве. Стоит только вспомнить, как все мы гордимся и радуемся победам наших атлетов на мировых стартах. Это чувство знакомо...
 
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