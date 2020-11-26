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Уход от налогов, злоупотребление властью. Сразу несколько преступных схем выявили в рамках проверки сотрудники Госконтроля. В Витебской и Брестской областях финансовая милиция вышла на руководителей государственного и частного предприятий. В их преступной деятельности была одна общая деталь, а именно подставные посредники. Подконтрольные фирмы-прокладки позволяли в первом случае закупать товары в два раза дороже, а разница оседала в карманах лидеров схемы. В другом посредник использовался для занижения налоговой базы. В обоих случаях речь идет о суммах больше чем 200 тысяч рублей. Продолжит тему Александр Камович.

На этих кадрах опрос руководителя одного из хозяйств, который рассказывает о ремонте оборудования. Мол, приехал работник госпредприятия, починил холодильник, деньги отправили на счет фирмы. Только вот дальше вскрылась криминальная деталь. Директор того самого госпредприятия составил фиктивные документы, по которым все работы проводились подконтрольной ему фирмой. И как выяснили сотрудники ДФР, это был далеко не единичный эпизод.

Андрей Лемнев, замначальника УДФР КГК по Витебской области: "Также финансовой милицией установлено, что все работы по обслуживанию холодильного оборудования сельхозорганизаций выполнялись работниками госпредприятия с использованием его инструментов, оборудования и транспортных средств. Злоупотребляя представленными ему служебными полномочиями, директор составил и подписал подложные акты выполненных работ о якобы исполнении их своей фирмой, в итоге необоснованно получив деньги на ее расчетный счет. В результате госпредприятие недополучило денежные средства, и всего за 2019-2020 годы директором было оформлено таких актов на сумму свыше 160 тысяч рублей, чем причинен ущерб в особо крупном размере".

Но и это еще не все. Как выяснила финансовая милиция, та самая подконтрольная фирма-посредник использовалась и для закупки оборудования. По информации госконтроля, эта схема работала с 2017 года. Учредителями фирмы-прокладки стал директор госпредприятия и его сын. Как результат - конечная стоимость товаров увеличивалась до двух раз, а разница оседала на счетах фирмы-посредника. Ущерб предприятию составил почти 50 тысяч рублей.

Уход от налогов

А вот еще один случай использования схемы с необоснованным посредничеством. На этот раз в Березовском районе. Финансовая милиция установила, что предприятие по продаже электротоваров и мебели оформляло продажу на подконтрольного посредника с минимальной наценкой, а тот в свою очередь реализовывал уже с наценкой до 30 %. На самом же деле товары со склада березовской фирмы поступали напрямую покупателям. А схема была придумана для ухода от налогов.

Юрий Кардымон, замначальника отдела ДФР КГК Беларуси: "Эта схема носила искусственный характер. То есть фактически предприятие-посредник как таковой деятельности не осуществляло, а было включено в эту цепочку для того, чтобы основное предприятие, которое применяет общеустановленную систему налогообложения, не платило или минимизировало уплату своих налогов. Сумма неуплаченных предприятием налогов составила более 255 тысяч рублей, то есть в особо крупном размере".

Ситуация на контроле КГК

Создание фирм-прокладок, уход от налогов, злоупотребление властью. В обоих случаях в отношении фигурантов возбуждены уголовные дела. Вот и получается, что фирмы-прослойки между производителем и потребителем не столько помогают делу, сколько накручивают цену. И тут у нечестных на руку руководителей целое поле для различных серых схем. Тем не менее ситуацию на контроле держит финансовая милиция. С начала года возбуждено более 40 уголовных дел по фактам незаконного посредничества.