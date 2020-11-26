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Дорожный сбор от техосмотра могут отвязать уже в начале следующего года

27.11.2020 14:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Новые механизмы оплаты сегодня обсуждали на расширенном заседании комиссий Палаты представителей. Напомним, последнее время на слуху два варианта. Включить налог в цену топлива по принципу "сколько ездишь - столько платишь". Но тогда вверх могут пойти цены на сопутствующие услуги. Еще один способ - оплата по заявительному принципу с контролем нарушителей с помощью видеофиксации. Правительству и парламентариям предстоит найти тот вариант, который устроит всех. Сейчас идет активное обсуждение вопроса.

Одна из главных предлагаемых новаций - значительно увеличить штраф за невнесение налога. По новым правилам, его планируется установить в размере двукратной годовой ставки дорожного сбора.

 
 
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Новые механизмы оплаты сегодня обсуждали на расширенном заседании комиссий Палаты представителей. Напомним, последнее время на слуху два варианта. Включить налог...
 
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