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Обзор дорожных происшествий

27.11.2020 14:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Выбежал перед авто - оказался в больнице. Накануне в Гомеле был госпитализирован 17-летний парень, который угодил под колеса "опеля". ДТП случилось на улице Красноармейской. В ГАИ сообщили, что парень попытался перебежать проезжую часть в неустановленном месте, а 29-летняя водитель не смогла своевременно среагировать, поскольку из-за припаркованной машины внезапно выскочивший пешеход не был виден.

И еще одно ДТП с участием пешеходов. Два человека пострадали в результате наезда на столичной улице Карбышева. Авария произошла рано утром. Почему водитель не заметил людей на нерегулируемом переходе, сейчас выясняет дорожная милиция. Водитель не пострадал, а вот пешеходы оказались в больнице.

Следователи выясняют обстоятельства гибели 53-летнего мужчины в Любанском районе. Там перевернулась телега, которая насмерть придавила местного жителя. Труп и опрокинувшуюся повозку обнаружил мужчина, который ехал по дороге. Он-то и вызвал милицию. Предварительно установлено, что погибший был пьян и во время движения допустил съезд с дороги. В рамках проверки следователями назначена судебно-медицинская экспертиза.

24-летний бездомный подозревается в угоне авто в Горках. Менее суток понадобилось правоохранителям Горок, чтобы раскрыть преступление. В милиции рассказали, что мужчина бродил по дворам райцентра, высматривая старые машины, дергал за дверные ручки. Незапертой оказался автомобиль "Опель-Кадет", а в замке зажигания были ключи. Завести авто не составило особого труда.

Елена Игнатова, старший инспектор ОИОС УВД Могилевской области: "На чужом транспортном средстве мужчина выехал со двора жилого дома и направился в сторону деревни Коптевка в гости к товарищу. По пути следования он не справился с управлением, повредил две припаркованные машины, но продолжил движение, доехав до места. Вечером того же дня он был задержан сотрудниками Горецкого РОВД по подозрению в угоне транспортного средства. "Опель" с механическими повреждениями был возвращен владельцу".

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. К слову, двумя годами ранее он уже привлекался к ответственности за угон машины.

 
Теги: Гомель
 
 
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Выбежал перед авто - оказался в больнице. Накануне в Гомеле был госпитализирован 17-летний парень, который угодил под колеса "опеля". ДТП случилось на улице...
 
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