Министерства культуры Беларуси и России провели совместную коллегию

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Перспективные направления сотрудничества в сфере культуры Беларуси и России обсуждали сегодня в Национальной библиотеке. Здесь прошла совместная коллегия отраслевых ведомств двух стран. Среди прорывных инициатив в совместной работе названы сохранение историко-культурного наследия, кинематография, театральное искусство, музейная сфера и деятельность библиотек. В эпоху сложной эпидситуации сейчас пишется новая история культурного сотрудничества. Закладывается фундамент по всем ключевым вопросам гуманитарной политики. К слову, если в минувшем году план совместной работы удалось осуществить, то в этом основные мероприятия перенесены.



Ольга Любимова, Министр культуры России: "Ряд важнейших мероприятий мы, конечно, корректируем из-за пандемии. Есть очень важные события, как Дни Республики Беларусь в Москве, которые в России мы очень ждем. Мы специально это перенесли. Есть те форматы, которые невозможно перенести и бессмысленно переносить в онлайн".

Анатолий Маркевич, Министр культуры Беларуси: "Мы работаем совместно, понимаем друг друга. Так было всегда. Так и будет для того, чтобы наше пространство, наши люди могли чувствовать внимание со стороны министерств культуры. А как мы знаем, культура несет для наших людей позитивный импульс".

Главы культурных ведомств Беларуси и России обозначили основные темы взаимодействия до 2023 года. Особое место в реализации совместных проектов остается за сохранением памяти о Великой Отечественной войне, победа в которой - наша общая история.