Слуцкий мясокомбинат расширяет географию поставок

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Ситуацию в стране обсуждают и в трудовых коллективах. Наш репортер Анастасия Бенедисюк отправилась на Слуцкий мясокомбинат, где пообщалась с заводчанами. А также узнала, как цеха работают в условиях COVID? И сказалась ли непростая эпидобстановка на экспорте?

Рассказывает Анастасия Бенедисюк.

Предприятие в 100 километрах от столицы. В идеальной сырьевой зоне. Свежее экологическое производное мясных изделий сюда поступает из семи районов Минской области. Завод загружен на 70 %. Несмотря на непростую эпидобстановку и как следствие экономическую во всем мире, предприятие работает с положительной динамикой. Объемы производства в этом году выросли на 9 %, почти на 13 % - выручка от реализации. Увеличилось количество ассортимента. Да и экспортные поставки в плюсе. Темп роста без малого 180 %.

Объемы этой холодильной камеры (температура здесь от 0 до +4 градусов) порядка 50 тонн. Здесь хранится мясо на кости. Уже завтра его отправят в Казахстан и Узбекистан. В целом же храниться мясо здесь может до 16 дней.

Тот случай, когда в других странах одни заводы останавливали производственный конвейер, закрывали свои цеха, на Слуцком – открыли новый. С января на предприятии работает халяльный. А это дополнительные рынки сбыта мяса говядины в те же Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Азербайджан. Кроме того, в этом году завод получил аттестацию на поставку продукции в Китай.

Алла Мацукова, главный ветеринарный врач Слуцкого мясокомбината: "Одно из их основополагающих требований - это исследование наших сторонних организаций продуктов животного происхождения на COVID. И одно из требований еще - это обработка либо упаковки, либо непосредственно продукции нашей. Обработки средством, которое будет разрешено и допущено против COVID. Мы нашли его. Сейчас ждем ответ от голландских поставщиков. И если получим соответствие, то отгрузим без проблем".

Если все получится, первая партия в Китай уйдет еще в этом году. Но и дальше останавливаться не собираются. Южная Корея, Иран, Афганистан, Судан, Мозамбик – там тоже готовы подавать слуцкое к столу. Что касается условий работы при COVID, меряют температуру, выдают сизы. На каждом из этапов усилен контроль продукции ветврачом.

Делу - время! Время - деньги!

"Сейчас много призывов не выходить на работу, как вы, как ваши коллеги на это реагируете? "

Владимир Корженевский, начальник цеха Слуцкого мясокомбината: "Лично мое мнение, я настраиваю на это коллектив, что нужно работать. Потому что в наше время потерять рынки сбыта… - и мы останемся не у дел. Извините меня, но все, что мы реализуем, заработаем, из этого мы получим зарплату и будем жить дальше".

Это цех убоя. Начало начал. Владимир Корженевский на заводе работает почти 30 лет. Сегодня в его подчинении 180 человек. И абсолютно все на рабочих местах. Вообще средний возраст сотрудников по мясокомбинату 45 лет. Для многих это первое и единственное место работы. Ну, когда хорошо, тогда хорошо.







Светлана Шахлевич, составитель фарша пельменного отделения Слуцкого мясокомбината: "У меня семья дети, муж, какие забастовки могут быть? Да и возраст какой. Нам нужно, чтобы был мир. Пришли на работу, отработали. Зарплату вовремя платят, получили. И все.

– А есть призывы не покупать белорусское. Как тут?



– Я же работаю тут, я вижу, как все составляется, делается. Все качественное. Наше лучшее".

Слуцкий мясокомбинат: работа вопреки призывам бастовать

Алла Борисовец, жиловщик цеха Слуцкого мясокомбината: "Я полностью уверена в качестве нашей продукции. Знаю, с чего она сделана.

– Я так понимаю, пока здесь стоите, можете и поболтать о чем-то. Что сегодня волнует вас и ваших коллег? Что обсуждаете чаще?

– Ну, особо тут болтать не сможем, мы работаем с ножами и нам нужно быть очень внимательными. Тем не менее, что нас волнует – волнует, чтобы была работа. Чтобы было спокойствие в стране и работа. Ну и, конечно, здоровье, т.к. пандемия. А так работа, работа".

На Слуцком мясокомбинате работает тысяча человек, в основном это местные жители. Для иногородних и нуждающихся есть два общежития. Полный соцпакет. Средняя зарплата благодаря осознанному выбору каждого, пониманию, что действительно сейчас ценно и важно (не остановили завод, сыграл экспорт) выросла на треть.