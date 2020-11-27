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Минчанин получил 5 лет колонии усиленного режима за угрозы в адрес милиционера и поджог сарая на его участке

27.11.2020 06:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пять лет колонии усиленного режима получил минчанин за угрозы в адрес подполковника милиции и поджог хозпостройки возле жилого дома милиционера. Об этом сообщает пресс-служба Минского городского суда.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В материалах дела указано, что обвиняемый звонил подполковнику милиции «из мести за выполнение им служебной деятельности, руководствуясь мотивом вражды в отношении работников правоохранительных органов» и угрожал «применить насилие и повредить имущество».

Также 14 августа обвиняемый «с использованием газеты и спичек, имеющихся при себе, умышленно поджег хозяйственную постройку, расположенную на территории домовладения, в котором проживает сотрудник органов внутренних и его близкие, в результате чего совершил умышленное повреждение имущества общеопасным способом, не повлекшее за собой причинение ущерба».

Суд признал минчанина виновным по ч. 2 ст. 218 (Умышленное повреждение имущества, совершенном общеопасным способом) УК и ст. 364 (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел) и назначил наказание в виде лишения свободы на 5 лет с отбыванием в исправительной колонии усиленного режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

 
 
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14 августа обвиняемый «с использованием газеты и спичек, имеющихся при себе, умышленно поджег хозяйственную постройку, расположенную на территории домовладения, в...
 
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