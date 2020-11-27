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В выходные обещают морозы и первый снег
27.11.2020 07:47 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В эти выходные в Бресте ожидается первый снег, обещают синоптики.
В субботу будет облачно и 0 °C, сообщает
В воскресенье небо будет затянуто тучами. Утром будет без осадков, во второй половине дня выпадет снег. Температура воздуха составит -1°С, передает
Хороших выходных, друзья!
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