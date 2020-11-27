В выходные обещают морозы и первый снег

Источник материала: Tut.by

В эти выходные в Бресте ожидается первый снег, обещают синоптики.



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Иван Яриванович

В субботу будет облачно и 0 °C, сообщает pogoda.by . Утром и вечером обещают мокрый снег. Ночью ожидаются заморозки.

В воскресенье небо будет затянуто тучами. Утром будет без осадков, во второй половине дня выпадет снег. Температура воздуха составит -1°С, передает AccuWeather .

Хороших выходных, друзья!