Подморозит. Погода в Витебске в выходные

Источник материала: Tut.by

Всю неделю стояла плюсовая температура, но в выходные похолодает, прогнозирует pogoda.by.



Фото: Вячеслав Побединский

В субботу ночью до -2 градусов, днем — около нуля. Облачно.

В воскресенье в дневные часы температура воздуха 0 °C. К вечеру подморозит до -3 градусов. Ожидаются снег, метель.

Хороших вам выходных, друзья!

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY .