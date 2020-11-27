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Подморозит. Погода в Витебске в выходные
27.11.2020 07:47 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Всю неделю стояла плюсовая температура, но в выходные похолодает,
В субботу ночью до -2 градусов, днем — около нуля. Облачно.
В воскресенье в дневные часы температура воздуха 0 °C. К вечеру подморозит до -3 градусов. Ожидаются снег, метель.
Хороших вам выходных, друзья!
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Всю неделю стояла плюсовая температура, но в выходные похолодает.
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