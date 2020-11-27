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Подморозит. Погода в Витебске в выходные

27.11.2020 07:47 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Всю неделю стояла плюсовая температура, но в выходные похолодает, прогнозирует pogoda.by.


Фото: Вячеслав Побединский

В субботу ночью до -2 градусов, днем — около нуля. Облачно.

В воскресенье в дневные часы температура воздуха 0 °C. К вечеру подморозит до -3 градусов. Ожидаются снег, метель.

Хороших вам выходных, друзья!

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY.

 
 
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Всю неделю стояла плюсовая температура, но в выходные похолодает.
 
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